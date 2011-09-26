Індекс РТС і ММВБ втратили в перші хвилини торгів у понеділок 2-3%

Основні російські фондові індекси - РТС і ММВБ - втратили в перші хвилини торгів понеділка 2-3% на зовнішньому негативі, виходить з даних бірж.

На 10.04 мск індекс ММВБ впав на 2,15% - знову нижче 1300 пунктів, до 1298,72 пункту. Індекс РТС втратив до цього часу вже 3,35% і опустився до 1271,89 пункту.

Американські фондові індекси підвищилися на 0,4-1,1% на прогнозах щодо зниження базової процентної ставки Європейським центробанком, яке може бути порушене регулятором для підтримки ослабленою борговою кризою економіки регіону.

Але азіатські біржі демонструють в основному знижувальну динаміку, падаючи на 0,8-4,0%. Вартість нафти падає в район 103 доларів за барель (за маркою Brent), знижуючись на 0,8%, передає РІА Новини.