Гравці фондового ринку знову ставлять на «червоне» - експерт

Гравці фондового ринку знову ставлять на «червоне».

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його інформацією, «сьогодні вранці ф`ючерси на індекс S & P 500 знижувалися на більш ніж 1%, відображаючи зміщення балансу настроїв знову на територію песимістів». Російський ринок акцій знижувався більш ніж на 3%, а прибутковість боргових зобов`язань країн PIIGS, хоч і незначно, однак йде вгору. Водночас, динаміку російського ММВБ не варто розглядати як ідеальний індикатор настроїв, оскільки у справу могли вступити також політичні чинники, вважає аналітик.

З одного боку, зазначає П.ІЛЛЯШЕНКО, «динаміка американських фондових індексів у п`ятницю, 23 вересня, носила підбадьорюючий характер, бо рівні підтримки встояли». При цьому акції сировинних компаній так і не змогли оговтатися від втрат напередодні, знову закрившись на негативній території. Пізніше зустріч економічних чиновників у Вашингтоні завершилася традиційною відсутністю рішень, а коментарі представників Китаю знову були спрямовані на боротьбу з інфляцією.

На думку аналітика, зовнішній фон на відкритті українського ринку акцій у понеділок, 26 вересня, склався негативний. Потенційно найважливіші події дня відбуватимуться на ринку акцій США, де ф`ючерсах на індекс S & P 500 все ще очікує тестування рівня підтримки. «При цьому для відкриття додаткових коротких позицій на українському ринку акцій гравцям варто дочекатися закриття індексу S & P 500 нижче рівня 1100 пунктів», - радить П.ІЛЛЯШЕНКО.