Експерт: індекс Української біржі за підсумками минулого тижня впав на 5,7%

Індекс Української біржі за підсумками минулого торгового тижня впав на 5,7%.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, вітчизняні фондові ринки в п`ятницю, 23 вересня, продемонстрували чергове падіння фондових індексів. Найбільше зниження з індексних позицій Української біржі в п`ятницю продемонстрували акції Єнакіївського металургійного заводу (-5,6%), які втратили 14,4% за підсумками шести торгових сесій. Торги паперами Алчевського металургійного комбінату і Авдіївського КХЗ в п`ятницю закрилися падінням котирувань на 4,9% і 4,2% відповідно.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у п`ятницю, 23 вересня, знизився на 1,89% - до 557,41 пункту. Загальний обсяг торгів склав 3 млн. 518 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 2,07% - до 1400,44 пункту. Загальний обсяг торгів склав 198 млн. 522 грн., з них на терміновому ринку - 101 млн. 90 тис. грн.