Борги єврозони та результати засідання ФРС сприяють песимізму інвесторів - експерти

Боргові проблеми єврозони, а також результати засідання ФРС США сприяють песимістичним настроям на фондовому ринку.

Таку думку висловили аналітики інвестиційної групи «Сократ» в огляді, переданому агентству УНІАН.

Як підкреслюють аналітики, зниження агентством Moody`s рейтингів восьми грецьких банків посилило побоювання інвесторів щодо можливого дефолту країни. Однак деяку підтримку індексам в п`ятницю, 23 вересня, надала обіцянка міністрів фінансів і глав ЦБ G20 зберегти стабільність фінансових ринків і банківського сектора.

Аналітики відзначають, що торги на українських фондових майданчиках в п`ятницю завершилися в червоній зоні під впливом негативного зовнішнього тла, пов`язаного з нестабільною макроекономічною ситуацією. Лідерами зниження на Українській біржі стали акції Єнакіївського металургійного заводу (-5,6%) і Алчевського металургійного комбінату (-4,91%). Серед підприємств індексного кошика зростання показали папери "Укртелекому" (+0,52%) і Крюковського вагонобудівного заводу (+0,41%).

За інформацією аналітиків, у понеділок, 26 вересня, публікуються індекс ділового оптимізму IFO у Німеччині, а також дані з продажу нового житла в США.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у п`ятницю, 23 вересня, знизився на 1,89% - до 557,41 пункту. Загальний обсяг торгів склав 3 млн. 518 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 2,07% - до 1400,44 пункту. Загальний обсяг торгів склав 198 млн. 522 грн., з них на терміновому ринку - 101 млн. 90 тис. грн.