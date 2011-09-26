Експерт: ключова загроза для ринків акцій - зниження темпів зростання світової економіки

Учасники ринку акцій більше не сумніваються в тому, що ключова загроза для позитивної динаміки ризикових активів - це зниження темпів зростання світової економіки.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

Він підкреслив, що підтвердженням цієї тези є динаміка акцій окремих секторів, динаміка сировинних товарів і так званих сировинних валют, або ж валют, які найбільш популярні для carry trade. Зокрема, на фондових ринках минулого тижня найбільше знижувалися акції промислових і сировинних компаній, а найбільше зниження проти долара США випробували валюти таких країн як Чилі (-7,15%), Південної Африки (-7,05%), Новій Зеландії ( -6,9%), Бразилії (-5,5) і Австралії (-5,4%).

За словами П.ІЛЛЯШЕНКА, незважаючи на увагу медіа до подій на ринках золота і срібла, вартість яких за тиждень знизилася на 10% і 30% відповідно, найбільш важливі події відбувалися на ринку міді. Вартість ключового промислового металу знизилася на 14% за тиждень до рівнів липня попереднього року. «Як відомо, даний метал називають «доктор мідь», оскільки його вартість відображає стан здоров`я світової економіки», - зазначив аналітик.

Як повідомив П.ІЛЛЯШЕНКО, за минулий тиждень індекс Української біржі втратив 6%, однак це не стало гіршим результатом серед порівнянних ринків акцій. Зокрема, російський ММВБ знизився на12%, а фондовий ринок Угорщини втратив майже 13%. Справжня тиха гавань Східної Європи - Чехія і Хорватія - відзначилася зниженням індексів на 9% і 7% відповідно. Водночас, основний фондовий індекс Польщі WIG 20 втратив 8,6%. «І це ще не найбільш неприємні новини. Індекс акцій країн, що розвиваються, (або «країн зростання», як називає цю групу автор терміну БРІК Джим О`Ніл) MSCI EM за тиждень знизився більш ніж на 9%, досягнувши мінімуму з травня 2010 року», - додав аналітик.