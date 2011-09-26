Українські акції на ВФБ в п'ятницю показали позитивну динаміку - експерти

Українські акції, що торгуються на Варшавській фондовій біржі, продемонстрували в п`ятницю, 23 вересня, відносно позитивну динаміку.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як повідомляють аналітики, індекс WIGUKR в п`ятницю зріс на 0,3%. Акції агрокомпанії Kernel подорожчали на 2,2%, у той час як папери іншої агропромислової компанії Astarta впали на 2,7%. За підсумками минулого торгового тижня індекс WIGUKR впав на 4,9%.

За інформацією аналітиків, на Лондонській фондовій біржі в п`ятницю акції виробника курятини MHP (-6,9%) торгувалися в мінусі, втративши 16,4% за підсумками чотирьох торгових сесій. Торги паперами гірничорудної компанії Ferrexpo закрилися 23 вересня зниженням котирувань на 5,0%, продемонструвавши падіння на 21,6% за підсумками шести торгових сесій. Акції нафтогазової компанії JKX Oil & Gas просіли на 3,1% у п`ятницю, а за підсумками трьох торгових сесій впали на 9,9%.