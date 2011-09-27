Мінфін не одержав жодної заявки на сьогоднішній аукціон із розміщення ОВДП - експерт

Міністерство фінансів України не одержало жодної заявки на сьогоднішньому аукціоні із розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це УНІАН повідомив фахівець відділу продажу боргових цінних паперів інвестиційної компанії Dragon Capital Сергій ФУРСА.

За його інформацією, Мінфін сьогодні пропонував три стандартні серії облігацій із погашенням 28 грудня 2011 р., 27 червня 2012 р. і 31 липня 2013 р. При цьому Мінфін не одержав жодної заявки за всіма трьома серіями.

За словами С.ФУРСИ, зліт дохідності вторинного ринку прибрав навіть номінальних учасників аукціону, які традиційно виставляли чергові заявки при попередніх безрезультативних розміщеннях. Водночас, за його словами, в уряду не повинно виникнути проблем з погашенням 4,5 млрд. грн. ОВДП у середу, оскільки Мінфін використовує для цього власні ресурси.