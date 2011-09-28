ФДМУ повторно виставив на продаж 100% «Укрвуглепромтрансу»

Фонд державного майна України (ФДМУ) повторно оголосив конкурс із продажу 100% пакета акцій ПАТ ««Укрвуглепромтранс».

Про це повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації" від 28 вересня.

Згідно з повідомленням, початкова вартість пакета акцій становить 3 млн. 324 тис. 750 грн.

Конкурс із продажу акцій «Укрвуглепромтрансу» відбудеться через 50 днів із дня його оголошення.

Як повідомляв УНІАН, оголошений раніше Фондом державного майна конкурс із продажу 100% пакета акцій ПАТ «Укрвуглепромтранс» не відбувся через відсутність заявок.

Початкова вартість пакета акцій становила 2 млн. 330 тис. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ ««Укрвуглепромтранс» (м. Донецьк) займається ремонтом і реконструкцією залізничних колій. Загальна площа земельної ділянки становить 6,734 га, зокрема в Донецьку - 0,075 га, кількість споруд - 2, у Горловці - 1,019 га, кількість споруд – 5 тощо.

За підсумками 2010 року ПАТ ««Укрвуглепромтранс» отримало дохід у розмірі 356 тис. грн., збиток - 3 млн. 808 тис. грн., дебіторська заборгованість - 918 тис. грн., кредиторська заборгованість - 1 млн. 846 тис. грн.

Статутний фонд ПАТ««Укрвуглепромтранс» становить 3 млн. 324 тис. грн.