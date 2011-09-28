Умови приватизації української енергетики не містять нездійсненних вимог для інвесторів - експерт

Оприлюднені Фондом державного майна України умови приватизації держпакетів акцій "Західенерго" і "Київенерго" не містять будь-яких нездійсненних вимог для інвесторів.

Таку думку висловив у коментарі УНІАН старший аналітик інвестиційної компанії «Трійка Діалог Україна» Сергій НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ.

«Нездійсненних перешкод взагалі немає. 30% вугілля можна імпортувати. 70% вугілля потрібно купувати на вітчизняному ринку, причому вибір є між державними шахтами або приватними шахтами тих же ДПЕК, Coal Energy або Sadovaya Group», - сказав він.

Експерт також зазначив, що в довгостроковій перспективі генеруючі компанії повинні виступити основними покупцями шахт під час приватизації вугільної галузі. Таким чином, за його словами, умови приватизації підприємств теплової генерації дозволять зберегти вугільну галузь України.

Як повідомляв УНІАН, голова Фонду держмайна Олександр РЯБЧЕНКО 21 вересня заявив, що Кабінет Міністрів на своєму засіданні затвердив умови приватизації 25% держпакету акцій "Київенерго" і 45,1% "Західенерго".

Зокрема, відповідно до затверджених кваліфікаційних умов, учасник торгів по "Західенерго" має забезпечити постачання компанії не менше 70% українського вугілля. До участі в конкурсі з цієї генеруючої компанії будуть допускатися тільки учасники, які можуть генерувати не менше 30% електроенергії від обсягів виробництва "Західенерго". По "Київенерго" до участі в конкурсах будуть допускатися компанії, що поставляють не менше 30% електроенергії від обсягів поставок "Київенерго". До участі в обох конкурсах не будуть допущені компанії, більше 25% яких належать державі.

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням № 310 від 11 квітня ц.р. вирішив продати 25% «Дніпроенерго», 45,1% «Західенерго», по 50% «Вінницяобленерго», «Дніпрообленерго» та «Закарпаттяобленерго», 46% «Черкасиобленерго», по 45% «Крименерго» і «Чернівціобленерго», 40, 06% «Донецькобленерго», 25,99% «Тернопільобленерго», 25% «Київенерго».