Градус песимістичних настроїв на ринках акцій досяг не зовсім раціональних рівнів - експерт

Градус песимістичних настроїв на ринках акцій в даний час досяг не зовсім раціональних рівнів.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його словами, «це дозволяє не розраховувати на збереження патерну, до якого всі вже звикли: від підтримки до опору і назад».

Як вважає П.ІЛЛЯШЕНКО, зовнішній фон на відкритті українського ринку акцій у середу, 28 вересня, склався помірно негативний. Сьогодні зранку ф`ючерси на основні фондові індекси США знижуються в межах до 0,5%, а котирування ф`ючерсів на мідь знову «скачуть» по декілька відсотків, тепер в бік зниження.

На думку експерта, «що стосується інформаційних приводів для зміни настроїв, це знову європейська фінансово-політична криза і занепокоєння щодо темпів зростання світової економіки». У той же час, протягом 1-2 торгових сесій українським трейдерам варто шукати можливість для короткострокової «купівлі слабкості», радить П.ІЛЛЯШЕНКО.