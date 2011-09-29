Янукович підписав зміни до закону про відчуження майна

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відчуження майна суб’єктів господарювання державного сектора економіки".

Про це УНІАН повідомили у прес-служби глави держави.

Закон передбачає, що Фонд державного майна України виступає організатором продажу нерухомого майна в порядку, що встановлюється Кабінетом міністрів України.

Кошти, одержані від продажу нерухомого майна, за вирахуванням балансової (залишкової) вартості такого майна, якщо інше не встановлено законом, зараховуються до загального фонду державного бюджету України.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відчуження майна суб’єктів господарювання державного сектора економіки".