Українські фондові ринки в середу впали після значного зростання напередодні - експерти

Українські фондові ринки в середу, 28 вересня, продемонстрували падіння котирувань після значного росту під час попередньої торгової сесії.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, індекс Української біржі у середу впав на 0,4%. При цьому загальний обсяг торгів акціями на біржі склав 3,6 млн. доларів.

За інформацією аналітиків, лідерами падіння на Українській біржі в середу стали папери Алчевського металургійного комбінату (-2,4%) і Авдіївського КХЗ (-2,0%), які з початку вересня втратили 29,6% і 15,9% відповідно. Лідерами зростання в середу стали акції Стахановського вагонобудівного заводу, які додали 7,1% за підсумками трьох торгових сесій.