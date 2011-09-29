Експерти: інвестори на Варшавській фондовій біржі в середу розпродавали українські акції

Інвестори на Варшавській фондовій біржі в середу, 28 вересня, розпродавали акції українських компаній.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, індекс WIGUKR у середу впав на 0,8%. Лідерами падіння стали акції виробників цукру Astarta (-3,8%) та соняшникової олії Kernel (-1,4%). Тим не менше, папери агрокомпанії Industrial Milk (+4,4%) і вуглевидобувної компанії Coal Energy (+5,7%) торгувалися в плюсі.

Як повідомляють аналітики, на Лондонській фондовій біржі в середу інвестори розпродавали акції гірничорудної компанії Ferrexpo (-5,6%), які з початку вересня впали на 23,0%. Котирування нафтогазової компанії Cadogan Petroleum вчора зросли на 6,1%.