Всі емітенти індексного кошика Української біржі в четвер показали зростання - експерти

Всі емітенти, що входять в індексний кошик Української біржі, продемонстрували в четвер, 29 вересня, зростання.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, котирування акцій на вітчизняних фондових ринках в четвер продемонстрували підвищення. Лідерами зростання на Українській біржі вчора стали папери виробника двигунів «Мотор Січ» (+4,9%). При цьому дані акції додали 12,0% за підсумками трьох торгових сесій.

За інформацією аналітиків, серед інших лідерів зростання на Українській біржі в четвер виявилися папери «Укрсоцбанку» (+3,5%), Авдіївського КХЗ (+3,4%) і генеруючої компанії «Центренерго» (+3,2%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 29 вересня, підвищився на 1,08% - до 564,51 пункту. Загальний обсяг торгів склав 2 млрд. 574 млн. 235 тис. грн., при цьому практично весь обсяг торгів припав на державні облігації.

Індекс Української біржі зріс на 2,88% - до 1472,30 пункту. Загальний обсяг торгів склав 197 млн. 716 грн., з них на терміновому ринку - 92 млн. 386 тис. грн.