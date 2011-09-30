Експерт: оптимізм на біржах вчора був пов'язаний зі спадом напруженості навколо кризи в Європі

Оптимізм на світових фондових майданчиках у четвер, 29 вересня, був пов`язаний зі спадом напруженості навколо проблем боргової кризи в Європі.

Таку думку висловили аналітики інвестиційної групи «Сократ» в огляді, переданому агентству УНІАН.

Як підкреслюють аналітики, у четвер парламент Німеччини більшістю голосів затвердив збільшення фонду допомоги Європі з 123 до 211 млрд. євро. Це дало надію інвесторам на те, що проблеми єврозони будуть вирішені.

Крім цього, відзначають аналітики, позитив на фондових майданчиках в четвер був пов`язаний із статистикою з Німеччини та США. Рівень безробіття в Німеччині у вересні знизився до 6,9% проти очікуваних 7%. За остаточними даними, ВВП США в другому кварталі зріс до 1,3%, тоді як прогнози аналітиків були на рівні 1,2%. Кількість первинних звернень за допомогою з безробіття в США знизилася з 423 до 391. Це говорить про деяке пожвавлення на ринку праці, але все ж число звернень залишається досить високим.

За інформацією аналітиків, сьогодні публікуються дані з роздрібних продажів у Німеччині та індекс споживчих цін у єврозоні. У США вийдуть дані з особистих витрат і доходів, Чиказький індекс ділової активності та індекс споживчих очікувань.