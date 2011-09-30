Українські акції на Варшавській фондовій біржі в четвер знизилися - експерти

Українські акції на Варшавській фондовій біржі в четвер, 29 вересня, продемонстрували зниження котирувань.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, внаслідок цього індекс WIGUKR в четвер знизився на 2,1%. Лідерами падіння стали папери виробника соняшникової олії Kernel (-4,8%). Інвестори розпродавали акції вугледобувної компанії Coal Energy (-2,7%).

Проте, відзначають аналітики, папери виробника молочної продукції Milkiland на Варшавській фондовій біржі зросли на 7,9% вчора, а за три торговельні сесії додали 9,9%. Торги акціями Industrial Milk Company закрилися зростанням котирувань на 5,5%, додавши 10,3% за підсумками трьох торгових сесій.

Як повідомляють аналітики, на Лондонській фондовій біржі в четвер інвестори розпродавали акції гірничорудної компанії Ferrexpo (-5,3%).