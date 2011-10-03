Торги на західних біржах у п'ятницю пройшли в червоній зоні - експерти

Торги на західних фондових майданчиках у п`ятницю, 30 вересня, пройшли в червоній зоні.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

Як підкреслюють аналітики, позитиву четверга, пов`язаного з тим, що парламент Німеччини більшістю голосів затвердив збільшення фонду допомоги Європі, не вистачило для висхідного руху в п`ятницю. Статистика щодо виробничої активності Китаю і роздрібних продажів у Німеччині виявилася гіршою за очікування ринку, що негативно позначилося на настроях інвесторів.

Аналітики відзначають, що торги на українських майданчиках 30 вересня завершилися зниженням індексів. Всі підприємства індексного кошика, крім «Стиролу» (+0,62%), завершили торги в мінусі. Лідерами зниження стали папери "Центренерго" (-4,01%), «Азовсталі» (-3,26%) і Алчевського металургійного комбінату (-3,12%).

За інформацією аналітиків, сьогодні в єврозоні публікується індекс ділової активності у промисловості. У США вийде індекс економічних умов ISM у виробничій сфері та дані щодо витрат на будівництво.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у п`ятницю, 30 вересня, знизився на 0,39% - до 562,32 пункту. Загальний обсяг торгів склав 406 млн. 931 тис. грн.

Індекс Української біржі за підсумками торгів впав на 2,01% - до 1442,73 пункту. Загальний обсяг торгів склав 186 млн. 716 грн., з них на терміновому ринку - 87 млн. 699 тис. грн.