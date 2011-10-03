Експерт: більшість ринків акцій минулого тижня продемонстрували зростання

Більшість ринків акцій протягом минулого тижня продемонстрували зростання, яке, однак, виявилося затьмарене сильним зниженням вартості ризикових активів у п`ятницю, 30 вересня.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його словами динаміка вітчизняного ринку акцій минулого тижня не стала винятком, і індекс Української біржі додав більше 2,5% протягом п`яти торгових сесій. У той же час, протягом тижня фондові індекси Китаю втратили від 3% до 4%, що говорить про виникнення нової загрози для стабілізації ситуації на фінансових ринках. Також вартість сировинних товарів продовжила зниження, що негативним чином доповнює картину глобального скорочення апетиту до ризику.

За словами П.ІЛЛЯШЕНКА, «не можна сказати, що новини зі Сполучених Штатів минулого тижня розчарували. Зниження споживання навряд чи може стати сюрпризом, а от значення індексу ділової активності PMI в регіоні Чикаго на рівні 60 при очікуваннях на рівні 55,8 дійсно є сюрпризом, причому позитивним».

Справжній негатив на ринок акцій принесли чутки про те, що компанія Kodak готується до банкрутства. Хоча така ситуація відображає лише проблеми всередині компанії, а не проблеми економічного оточення, позитиву такі події точно не надають, підкреслив аналітик.