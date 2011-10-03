Індекс Української біржі у вересні втратив 17,3% - експерти

Індекс Української біржі протягом вересня втратив 17,3%.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

При цьому, за інформацією аналітиків, за підсумками останнього торгового тижня вересня індекс Української біржі зріс на 2,9%.

Аналітики відзначають, що українські фондові ринки в п`ятницю, 30 вересня, продемонстрували зниження котирувань. Лідерами падіння на Українській біржі в цей день стали акції генеруючої компанії «Центренерго» (-4,0%), які втратили 19,4% у вересні. Торги акціями «Азовсталі» 30 вересня закрилися зниженням котирувань на 3,3%. Папери Алчевського металургійного комбінату в п`ятницю впали на 3,1%, продемонструвавши зниження на 29,9% у вересні.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у п`ятницю, 30 вересня, знизився на 0,39% - до 562,32 пункту. Загальний обсяг торгів склав 406 млн. 931 тис. грн.

Індекс Української біржі за підсумками торгів впав на 2,01% - до 1442,73 пункту. Загальний обсяг торгів склав 186 млн. 716 грн., з них на терміновому ринку - 87 млн. 699 тис. грн.