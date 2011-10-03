Експерти: українські акції на ВФБ у п'ятницю показали позитивну динаміку

Українські акції на Варшавській фондовій біржі в п`ятницю, 30 вересня, продемонстрували позитивну динаміку.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як повідомляють аналітики, індекс WIGUKR в п`ятницю зріс на 0,1%. Попитом серед інвесторів користувалися акції виробників молочних продуктів: Industrial Milk Company (+6,4%) і Milkiland (+1,0%). Папери виробника акумуляторів WESTA додали 3,6%. У той же час, акції виробника цукру Astarta (AST PW) впали на 3,2%. За підсумками минулого торгового тижня індекс WIGUKR зріс на 1,1%, проте впав на 8,6% у вересні.

За інформацією аналітиків, на Лондонській фондовій біржі в п`ятницю папери гірничорудної компанії Ferrexpo впали на 3,5% у п`ятницю, а у вересні просіли на 29,6%.