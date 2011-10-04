Експерт: зовнішній фон на відкритті українського ринку акцій сьогодні помірно негативний

Зовнішній фон на сьогоднішньому відкритті українського ринку акцій склався помірно негативний.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його словами, «сьогодні вранці спостерігається зростання ф`ючерсів на індекс S & P 500 на фоні нормалізації динаміки міді, що найсильніше плутає карти. В результаті такої комбінації факторів ми вважаємо, що проголошувати пробиття підтримки американськими фондовими індексами передчасно».

Як вважає П.ІЛЛЯШЕНКО, українським інвесторам сьогодні варто переконатися у початку нової хвилі розпродажів перед відкриттям нових коротких позицій. Сигналом до дії стане оновлення вчорашніх мінімумів ф`ючерсами на індекс S & P 500, підтверджене оновленням вчорашніх мінімумів ф`ючерсами на мідь.