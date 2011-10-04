Негативні настрої на ринку акцій знову пов'язані з Грецією - експерти

Негативні настрої на ринку акцій пов`язані з тим, що Греція не виконає в 2011 році план жорсткої бюджетної економії, оскільки дефіцит бюджету країни буде більшим, ніж очікувалося раніше.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, опублікований у понеділок, 3 жовтня, індекс ділової активності в промисловості єврозони виявився трохи кращим за очікування ринку, але все ж його значення залишається нижче 50-ти пунктів другий місяць поспіль. Індекс економічних умов ISM у виробничій сфері, а також дані з витрат на будівництво, що вийшли в США, виявилися значно кращими за очікування, це підтримало ринок.

Аналітики повідомляють, що сьогодні в єврозоні буде опублікований індекс цін виробників, а в США - дані щодо замовлень в обробній промисловості. Головною подією сьогодні стане виступ глави ФРС США Бена БЕРНАНКЕ в 17:00 за київським часом.

Як відзначають аналітики, торги на українських майданчиках 3 жовтня завершилися зниженням. П`ятничне падіння індексів у США, а також вчорашнє зниження на європейських і азіатських фондових майданчиках повели в червону зону український ринок на відкритті торгів у понеділок. Всі акції індексного кошика Української біржі завершили торги на негативній території. Лідерами зниження стали папери Алчевського меткомбінату (-4,99%), Єнакіївського метзаводу (-4,53%) і «Райффайзен Банку Аваль» (-4,43%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 3 жовтня, знизився на 0,76% - до 558,04 пункту. Загальний обсяг торгів склав 353 млн. 745 тис. грн.

Індекс Української біржі за підсумками торгів впав на 2,83% - до 1401,88 пункту. Загальний обсяг торгів склав 138 млн. 814 грн., з них на терміновому ринку - 63 млн. 143 тис. грн.