Експерт: ситуація на фондових ринках зараз не є однозначною

Ситуація на фондових ринках на даний момент не є однозначною.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

На його думку, «зниження ринків акцій виглядає занадто очевидним (такі тенденції мають властивість різко змінюватися на протилежні), а гравці фокусуються на не таких значних новинних заголовках».

Як підкреслив П.ІЛЛЯШЕНКО, опубліковані в понеділок, 3 жовтня, індекси ділової активності PMI в сумі не потішили інвесторів. Незважаючи на те, що значення індексу в США виявилося кращим за очікування, значення глобального індексу JPM Global PMI опустилося нижче за позначку 50 через погіршення кондицій в Європі і все більшої кількості ознак ослаблення оптимізму в країнах Азії. В результаті котирування міді знизилися на чергові 2,6%, вказуючи на глобальний характер зниження апетиту до ризику.

За словами аналітика, в авангарді зниження в понеділок знаходилися фондові індекси країн з економікою, що розвивається. Однак найбільшу увагу активних гравців отримала динаміка індексу S & P 500, який завершив день на рівні 1099 пунктів, тобто майже подолавши поточний рівень підтримки.