Сьогодні ФДМ оголосить конкурси з продажу "Західенерго" і "Київенерго"

Фонд державного майна України (ФДМУ) 5 жовтня оголосить конкурси з продажу пакетів акцій ВАТ "Західенерго" (45,103%) і ПАТ "Київенерго" (25% акцій).

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ.

Оголошення про конкурси будуть розміщені в офіційному виданні ФДМУ "Відомості приватизації" та на сайті ФДМУ.

Крім того, оголошення про продаж енергокомпаній будуть розміщені в газетах "Урядовий кур`єр" і "Високий замок".

Нагадаємо, своїми розпорядженнями від 21 вересня 2011 р. № 930-р і № 931-р Кабінет міністрів України узгодив умови конкурсу з продажу вищезгаданих компаній.

З жовтня тексти розпоряджень були обнародувані на урядовому порталі.

Як зазначив 21 вересня голова Фонду державного майна Олександр РЯБЧЕНКО, початкова вартість запланованого до продажу 25%-го пакету акцій «Київенерго» становитиме 432 млн. 305 тис. грн., 45,1% пакету акцій «Західенерго» - 1 млрд. 932 млн. грн.

За його словами, початкова ціна держпакету «Західенерго» була визначена, виходячи з ціни акцій компанії на фондовому ринку, вартість «Київенерго» була встановлена на підставі стандартизованої оцінки.

О.РЯБЧЕНКО також відзначив, що за оцінками ФДМУ загальна кількість потенційних покупців, які можуть претендувати на заплановані до продажу акції обленерго, може становити близько 23, як українських, так і зарубіжних компаній, кількість претендентів на держпакети генерацій становить десь 13.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України своїм розпорядженням № 310 від 11 квітня п.р. вирішив продати держпакети акцій одинадцяти енергокомпаній, зокрема, 25% «Дніпроенерго», 45,1% «Західенерго», по 50% «Вінницяобленерго», «Дніпрообленерго» і «Закарпаттяобленерго», 46% «Черкасиобленерго», по 45% «Крименерго» і «Чернівціобленерго», 40,06% «Донецькобленерго», 25,99% «Тернопільобленерго», 25% «Київенерго».