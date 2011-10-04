Фонд держмайна завтра оголосить конкурси з продажу "Західенерго" і "Київенерго"
17:46, 04 жовтня 2011Фондовий ринок
0
Фонд державного майна України (ФДМУ) завтра, 5 жовтня, оголосить конкурси з продажу пакетів акцій ВАТ "Західенерго" (45,103%) і ПАТ "Київенерго" (25% акцій).
Про це повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ.
Оголошення про конкурси будуть розміщені в офіційному виданні ФДМУ "Відомості приватизації" та на сайті ФДМУ.
Крім того, оголошення про продаж енергокомпаній будуть розміщені в газетах "Урядовий кур`єр" і "Високий замок".
Нагадаємо, своїми розпорядженнями від 21 вересня 2011 р. № 930-р і № 931-р Кабінет міністрів України узгодив умови конкурсу з продажу вищезгаданих компаній.
З жовтня тексти розпоряджень були обнародувані на урядовому порталі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter