ФДМУ виставив на продаж "Захід-" і "Київенерго"

Фонд державного майна України виставив на конкурси з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону 45,103% держпакет акцій ПАТ "Західенерго" і 25% держакцій "Київенерго".

Про це повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації" (номер від 5 жовтня).

Обидва конкурси відбудуться 25 листопада 2011 року.

Початкова вартість 45,103% держпакета акцій "Західенерго" становить 1 млрд. 932 млн. грн., 25% держпакета акцій ПАТ "Київенерго" - 432 млн. 305 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН. Кабінет міністрів України на своєму офіційному сайті оприлюднив розпорядження про приватизацію державних пакетів акцій "Захід-" і "Київенерго".

Відповідно до оприлюдненого розпорядження від 21 вересня 2011 р. №930-р, початкова вартість 45,103% держпакета акцій "Західенерго" становить 1 млрд. 932 млн. грн.

У конкурсі з продажу пакета акцій ПАТ "Західенерго" можуть брати участь компанії, які: виробляли протягом трьох останніх років електроенергію в обсязі не менше 30% від обсягу виробництва електроенергії "Західенерго" за той же період; безпосередньо володіли протягом останніх трьох років більш ніж 50% статутного капіталу юридичних осіб, що здійснюють виробництво електроенергії у вищезгаданих обсягах.

У рамках корпоративних прав, придбаних за договором купівлі-продажу пакета акцій Товариства, передбачається погашення протягом шести місяців із моменту придбання покупцем права власності на пакет акцій простроченої заборгованості перед бюджетом, за позабюджетними платежами і страхуванню; погашення заборгованості Товариства за кредитами, наданими під гарантії Кабінету міністрів України; недопущення утворення простроченої заборгованості ПАТ за платежами до бюджетів усіх рівнів і соціальних платежах; використання вугілля, що видобувається на шахтах, розташованих на території України, в обсязі не менше 70% від обсягу палива, використовуваного Товариством для виробництва електричної і теплової енергії на пиловугільних енергоблоках, які знаходяться у власності компанії на дату переходу до покупця права власності на пакет акцій ПАТ.

В інноваційно-інвестиційній діяльності Товариства передбачається протягом 2011-2016 рр. така встановлена потужність ТЕС: Бурштинської ТЕС - не менше 2310 МВт; Ладижинської ТЕС - не менше 1800 МВт; Добротворської ТЕС - не менше 500 МВт. Зменшення встановленої потужності допускається лише в разі прийняття Міненерговігуллям відповідного рішення. Передбачається також розробка до 30 червня 2012 р. проекту програми розвитку і технічного переозброєння ПАТ "Західенерго" на період до 2016 року, яким передбачається: реконструкція протягом п`яти років з моменту продажу акцій блоків Бурштинської ТЕС з приведенням їх регулюючої потужності у відповідність з вимогами Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E) і забезпеченням загального збільшення потужності і діапазону маневреності блоків, на яких здійснюється реконструкція, не менше ніж на 50 МВт; реконструкція протягом п`яти років із моменту продажу блоків Челябінської ТЕС із приведенням їх регулюючої потужності у відповідність з вимогами Європейської мережі і забезпеченням загального збільшення потужності та діапазону маневреності блоків, на яких здійснюється реконструкція, не менше ніж на 30 МВт; реконструкція протягом п`яти років блоків Добротворської ТЕС з приведенням їх регулюючої потужності у відповідність з вимогами Європейської мережі; реконструкція до 31 грудня 2015 р. Ладижинської ТЕС. Передбачається також здійснення щорічних інвестицій для модернізації загальностанційного обладнання (зокрема системи хімічної водопідготовки, паливоподачі і відкритого розподільного пристрою тощо) на рівні не менше середньорічного обсягу за останні три роки до приватизації; впровадження до 31 грудня 2014 р. інтегрованої в межах Товариства автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії та програмно-технічних комплексів для взаємодії вказаної системи із суміжними суб`єктами Оптового ринку електроенергії тощо.

Конкурсними умовами, як у разі з приватизацією держпакета "Київенерго", так і "Західенерго", передбачається протягом п`яти років із моменту продажу голосування на загальних зборах акціонерів Товариства з питань збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номіналу акцій, перетворення в інші господарські товариства виключно в разі отримання попередньої згоди Фонду державного майна.

Також передбачається спрямування частини прибутку за підсумками 2011 р. у розмірі не менше 30% на виплату дивідендів і переведення до державного бюджету дивідендів, нарахованих на придбані в процесі приватизації пакети акцій Товариства.

Відповідно до оприлюдненого на сайті розпорядженні КМУ від 21 вересня 2011 р. №931-р, початкова вартість 25% держпакета акцій ПАТ "Київенерго" становить 432 млн. 305 тис. грн.

У конкурсі з продажу пакета акцій ПАТ "Київенерго" можуть брати участь компанії, які: виробляли й поставляли протягом останніх трьох років електроенергію обсягом не менше 30% від обсягу передачі та постачання електроенергії "Київенерго" за той же період; безпосередньо володіли протягом останніх трьох років більш ніж 50% статутного капіталу юридичних осіб, що здійснюють діяльність із передачі та постачання електроенергії у вищезгаданих обсягах.

До участі в конкурсі не допускаються юридичні особи, в статутному капіталі яких частках, що належить Україні або іншій державі, становить понад 25%, а також прямо або побічно контрольовані цими юрособами компанії тощо.

У рамках корпоративних прав, придбаних за договором купівлі-продажу пакета акцій Товариства, укладеними за підсумками конкурсу, покупець зобов`язується проводити своєчасні поточні розрахунки за електроенергію; погашати заборгованість за куплену електроенергію на Оптовому ринку електроенергії відповідно до договорів реструктуризації (світових угод) з державним підприємством "Енергоринок" за рахунок цільових надбавок до тарифів; погашати відповідно до умов укладених договорів заборгованості Товариства за кредитами, наданими під гарантії Кабінету міністрів України; погасити протягом шести місяців з моменту продажу прострочену заборгованість ПАТ перед бюджетом, за позабюджетними платежами і за соціальним страхуванням; виконувати діючі умови угоди між акціонерною енергопостачальною компанією "Київенерго" і Київською міськдержадміністрацією щодо реалізації проекту управління і реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27 вересня 2001 р.

У соціальній діяльності Товариства планується погашення простроченої заборгованості щодо заробітної плати і соціальних виплат протягом місяця після переходу до покупця права власності на пакет акцій; недопущення утворення простроченої заборгованості Товариства перед працівниками із заробітної плати та інших виплат працівникам компанії, передбачених колективним договором; поетапне підвищення заробітної плати з урахуванням інфляційних процесів тощо.

Нагадаємо, голова Фонду держмайна раніше заявляв, що в Україні реальними покупцями "Київенерго", що відповідають конкурсним вимогам, можуть виступити такі компанії, як "Луганське енергетичне об`єднання", "Сервіс-Інвест", "Полтава-", "Львів-" і "Київобленерго". Реальним покупцем держпакета акцій "Західенерго" може виступити ДТЕК.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України своїм розпорядженням №310 від 11 квітня ц.р. вирішив продати 25% «Дніпроенерго», 45,1% «Західенерго», по 50% «Вінницяобленерго», «Дніпрообленерго» і «Закарпаттяобленерго», 46% «Черкасиобленерго», по 45% «Крименерго» і «Чернівціобленерго», 40,06% «Донецькобленерго», 25,99% «Тернопільобленерго», 25% «Київенерго».