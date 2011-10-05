Європейські ринки акцій сьогодні відкрилися зростанням

Європейські ринки акцій у середу відкрилися зростанням, оскільки інвестори активно купують дешеві акції, повідомляє Reuters.

Крім того, їх тішить новина про те, що уряди регіону вирішили вжити заходів для захисту банків.

До 10:04 за київським часом пан`європейський індекс "блакитних фішок" FTSEurofirst 300 зріс на 2,14% - до 906,80 пункту.

Британський індекс FTSE 100 зріс на 2,36% - до 5.061,27 пункту, німецький DAX піднявся на 2,41% - до 5.342,67 пункту, французький CAC 40 підвищився на 2,74% - до 2.928,78 пункту.

Однак зростання акцій буде обмеженим через підвищення ймовірності дефолту Греції. Скорочення рейтингу Італії агентством Moody`s також зіпсує інвесторам настрій.