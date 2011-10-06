Причиною для оптимізму на ринках акцій у середу стали новини з єврозони - експерти

Причиною для оптимізму на ринках акцій у середу, 5 жовтня, стала інформація про те, що лідери країн єврозони готують програму допомоги банкам у разі кризи в регіоні.

Про це повідомляють аналітики інвестиційної групи "Сократ" в огляді, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, торги на західних фондових майданчиках у середу проходили на позитивній території. Водночас, індекси дещо стримує той факт, що рейтингове агентство Moody's Investors Service знизило довгостроковий рейтинг державних облігацій Італії з рівня Аа2 до А2.

Як вважають аналітики, статистика, що вийшла 5 жовтня в Європі, була не надто позитивною. Так дані показали зниження індексу ділової активності в секторі послуг як в єврозоні, так і в Німеччині, а також зниження роздрібних продажів у єврозоні. Проте сприятлива статистика зі США щодо ринку праці дала деяку підтримку ринку. За даними ADP, число робочих місць у приватному секторі США збільшилося на 91 тис., тоді як очікувався ріст на 75 тис. Індекс ділової активності ISM у невиробничій сфері знизився з 53,3 до 53 пунктів, але все ж таки це зниження не таке сильне, як прогнозувалося.

Як зазначають аналітики, торги на українських майданчиках у середу завершилися зі змішаною динамікою. Серед акцій індексного кошика на Українській біржі лідерами росту стали "Мотор Січ" (+2,06%) і Алчевський металургійний комбінат (+2,05%). Найбільше зниження показали папери "Укрнафти" (- 5,35%) і "Стиролу" (- 2,21%).

За інформацією аналітиків, сьогодні будуть опубліковані дані про промислові замовлення в Німеччині і дані щодо кількості первинних звернень по допомогу з безробіття у США. Сьогодні також відбудеться засідання ЄЦБ і Банку Англії, де буде оголошено рішення щодо ключових процентних ставок.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у середу, 5 жовтня, знизився на 1,84% - до 524,98 пункту. Загальний об'єм торгів на ПФТС склав 374 млн. 734 тис. грн.

Індекс Української біржі за підсумками торгів підвищився на 0,61% - до 1326,09 пункту. Загальний об'єм торгів склав 174 млн. грн., з них на терміновому ринку - 81 млн. 316 тис. грн.