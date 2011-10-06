Ринок польських акцій у четвер продовжив ріст

Варшава. Польські акції на початку торгів четверга продовжували дорожчати після відскоку у середу.

Як передає кореспондент УНІАН в Польщі, індикатор вартості ліквідних паперів Варшавського ринку WIG20 сьогодні відкрився 0,7 процентним плюсом після 2,6% збільшення учора.

Після відкриття "блакитні фішки" продовжили ралі, збільшивши менш ніж за годину торгів, ріст майже удвічі - до рівня 2,175 тис. пунктів.

На позитивній території почали день також індекси паперів середніх і невеликих компаній, які до 9:24 додали 0,49 і 0,68 відсотків відповідно.

Індикатор усього ринку WIG, у розрахунок якого входять акції 369 компаній польського ринку, на початку четверга додавав майже відсоток.

Як повідомляв УНІАН, WIG20 за перші два дні торгів жовтня впав на понад 55 відсотків на тлі падіння основних світових фондових майданчиків, викликаного бюджетними проблемами Греції, що входить в Євросоюз.

У вівторок польські "блакитні фішки" уперше з липня 2009 року закрилися нижче рівня 2,1 тис. пунктів.