Перед відкриттям українського ринку акцій склалася неоднозначна ситуація - експерт

Перед сьогоднішнім відкриттям українських фондових майданчиків склалася неоднозначна ситуація.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЬЯШЕНКО.

З одного боку, повідомив він, "український ринок акцій продовжує залишатися поблизу досягнутих мінімумів і не відіграв поліпшення настроїв, які мали місце на зовнішніх майданчиках. З іншого боку, тимчасове вікно для реалізації потенціалу росту українським ринком акцій починає закриватися". Фондовим індексам США необхідно пережити традиційну фіксацію прибутку після сильного дводенного росту. Звичайно, за вдалого збігу обставин (позитивні коментарі ЄЦБ і єврочиновників) висхідний імпульс для глобального ринку акцій може продовжитися до трьох торгових сесій підряд, проте, ризики короткострокової корекції вартості акцій вниз можуть стримати ріст і на Українській біржі.

Враховуючи позитивну реакцію фондових майданчиків у країнах Азії сьогодні вранці, П. ІЛЬЯШЕНКО розцінює зовнішній фон на відкритті українського ринку акцій як помірно позитивний. Попри те, що світові ринки акцій ще не покинули територію перепроданості, наближення перших рівнів опору може спровокувати фіксацію прибутку за відсутності сприятливих інформаційних приводів.

Як сказав аналітик, індекс Української біржі у середу, 5 жовтня, виріс всього на 0,6%, а російський індекс акцій ММВБ і взагалі завершив день незначним зниженням. Очевидно, що після росту індексу S&P 500 більш ніж на 2% напередодні інвестори мали право розраховувати на упевненішу перевагу покупців.

На думку П. ІЛЬЯШЕНКА, одним з головних чинників, який перешкодив українському ринку акцій у середу реалізувати потенціал росту, що накопичився, стала неоднозначна динаміка індексу S&P 500 у першій половині торгової сесії в США, а також порівняно слабкий попит на сировинні товари. У той же час, як і в ході торгової сесії вівторка, друга половина американської торгової сесії в середу пройшла під диктуванням оптимістів. У результаті індекс S&P 500 додав 1,8%, довівши ріст від мінімальних рівнів вівторка до 6,5%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у середу, 5 жовтня, знизився на 1,84% - до 524,98 пункту. Загальний об'єм торгів на ПФТС склав 374 млн. 734 тис. грн.

Індекс Української біржі за підсумками торгів підвищився на 0,61% - до 1326,09 пункту. Загальний об'єм торгів склав 174 млн. грн., з них на терміновому ринку - 81 млн. 316 тис. грн.