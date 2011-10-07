Учора на українських ринках акцій спостерігали сильні розпродажі - експерт

Загалом очікувана пауза у рості глобальних ринків акцій в середині вчорашньої торгової сесії привела до сильних розпродажів на українських майданчиках.

Про це сказав у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЬЯШЕНКО.

Він зазначив, що значення індексу Української біржі у четвер, 6 жовтня, знизилося на 0,7%, проте зниження від максимуму до мінімуму дня перевищило 3,5%. Під сильним тиском продавців опинилися акції енергогенерації. Котирування "Центренерго" і "Донбасенерго" знизилися на 6,3% і 2% відповідно. Акціям "Мотор Січі" вдалося утриматися на позитивній території, проте зниження від максимуму до мінімуму дня склало майже 4%.

При цьому, додав П. ІЛЬЯШЕНКО, як і в ході попередніх двох торгових сесій друга половина дня у четвер виявилася сприятливою для покупців на фондових майданчиках США. Незважаючи на слабкість на старті торгів, індекс S&P 500 завершив день ростом на 1,8%, довівши масштаб росту від поточних мінімальних рівнів до більш ніж 8%. Водночас, українські покупці не скористалися ростом фондових індексів у США.

На думку аналітика, до цього моменту очевидно, що істотний ріст вартості українських акцій можливий лише при виконанні двох умов. Це, по-перше, збереження позитивного імпульсу росту на фінансових ринках впродовж 1-2 тижнів, і, по-друге, 2-4-процентна корекція фондових індексів США впродовж найближчих 2-3 торгових сесій. "Поки ж українські інвестори вважають за краще використовувати поточне підвищення глобального апетиту до ризику для "продажу на відскоку", - підкреслив П. ІЛЬЯШЕНКО.