Приватизація у Білорусі не заборонена - Лукашенко

Мінськ. Приватизація державних підприємств у Білорусі не заборонена, але це повинно відбуватися на вигідних умовах.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це на прес-конференції у Мінську для представників російських ЗМІ заявив президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО.

Він зазначив, що умови приватизації держпідприємств у Білорусі давно визначені, є план приватизації 244 підприємств.

"Ми не рахували, скільки ми можемо отримати, якщо продамо усю країну. Напевно, немало мільярдів доларів. Але перед нами така мета не стоїть. У нас приватизація не заборонена. Приватизовувати можна будь-яке підприємство, але у нас точкова приватизація", - підкреслив О.ЛУКАШЕНКО.

За його словами, 22 підприємства зі списку на приватизацію вже продано на аукціонах, більшість з них купили росіяни. У поточному році на торги буде виставлено 180 підприємств.

"Приходите. Відкрито ми прийняли рішення. Нічого різати не будемо і безкоштовно продавати не будемо. Буде аукціон – приходьте і купуйте"", - заявив О.ЛУКАШЕНКО.