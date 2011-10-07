Ринок акцій негативно сприйняв коментарі глави ЄЦБ про ситуацію в єврозоні - експерти

Ринок акцій негативно відреагував на коментарі глави Центрального європейського банку Жана-Клода ТРІШЕ щодо ситуації в єврозоні.

Таку точку зору висловили аналітики інвестиційної групи "Сократ" в огляді, переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, глава ЄЦБ сказав, що ризики уповільнення темпів росту економіки в регіоні досить високі. Також сьогодні стало відомо, що планується провести стрес-тести, які визначать стан капіталу європейських банків, беручи до уваги можливі списання вартості держоблігацій проблемних країн єврозони. Кількість звернень по допомогу з безробіття у США зросла до 401 тис., тоді як очікувався відчутніший ріст.

Як зазначають аналітики, практично весь день у четвер, 6 жовтня торги на Українській біржі проходили в зеленій зоні, але у кінці сесії почалася низхідна тенденція. Упродовж усього дня на ринок надходили різноспрямовані сигнали до руху індексів. Так, серед негативних новин варто взяти до уваги зниження промислових замовлень в Німеччині на 1,4%, проти очікуваного росту на 0,3%. За результатами засідання ЄЦБ і Банку Англії було вирішено залишити ключові ставки на колишньому рівні. Банк Англії прийняв рішення направити додаткові 75 млрд. фунтів стерлінгів на програму кількісного пом'якшення, з метою захисту країни від кризи. Водночас ЄЦБ оголосив про нову програму викупу облігацій, забезпечених кредитами, на 40 млрд. євро.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 6 жовтня, знизився на 0,66% - до 521,51 пункту. Загальний об'єм торгів склав 2 млрд. 882 млн. 833 тис. грн.

Індекс Української біржі за підсумками торгів знизився на 0,71% - до 1316,61 пункту. Загальний об'єм торгів склав 176 млн. 258 тис. грн., з них на терміновому ринку - 82 млн. 808 тис. грн.