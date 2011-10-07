Мінфін розмістив індексовані ОВДП на 1,74 млрд. грн.

Міністерство фінансів України сьогодні розмістило індексовані облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму 1 млрд. 742 млн. 053,2 тис. грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, були розміщені облігації з датою погашення 28 вересня 2016 року і прибутковістю 8,75% річних.

Як повідомляв УНІАН, уряд України своєю постановою №1011 від 28 вересня 2011 року розширив перелік облігацій внутрішньої державної позики середньостроковими (від року до п`яти) і довгостроковими (понад п`ять років) облігаціями з індексованою вартістю, при погашенні яких враховуються зміни курсу гривні до долара з моменту розміщення.

Індексація номінальної вартості такої облігації здійснюється на дату її погашення відповідно до зміни середньозваженого курсу гривні до долара США на міжбанківському ринку за календарний місяць, що передує первинному розміщенню та погашенню облігацій.

Виплата купона здійснюється без урахування зміни курсу гривні до долара.

Купонний період становить 6 місяців.

Папери з індексованою вартістю зможуть купувати фізичні та юридичні особи.