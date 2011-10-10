Фондовий ринок Польщі почав тиждень ростом

Варшава. Основні індикатори Варшавської фондової біржі почали торги понеділка ростом.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, польські "блакитні фішки" відкрилися на рівні 2212,23 пункту, що на 1% більше від закриття минулого тижня.

За першу годину торгів індикатор ліквідних компаній польського ринку трохи зменшив ріст, але не опустився нижче рівня 2,19 тис. пунктів.

У зеленій зоні почали день також папери середніх і невеликих компаній, індекси яких до 9.40 додали по близько 0,5%.

Почавши день 0,8% ростом, індикатор усього ринку WIG до цього часу знизився до 0,4% плюса.

Аналітики називають однією з причин сьогоднішнього росту польських індексів перемогу в недільних парламентських виборах правлячої в країні з 2007 року ліберальної партії "Громадська платформа", а також домовленість влади Німеччини і Франції про спільну рекапіталізацію європейських банків, які потребують її.