Індекс Української біржі минулого тижня упав на 7,4% - експерти

Індекс Української біржі за підсумками минулого тижня впав на 7,4%.

Про це повідомляють в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як зазначають аналітики, індекс Української біржі у п'ятницю, 7 жовтня, продемонстрував ріст. Лідерами підвищення котирувань стали акції "Укртелекому" (+4,2%), які додали 6,3% за підсумками трьох торгових сесій.

За інформацією аналітиків, папери Алчевського металургійного комбінату (+2,5%) на Українській біржі у п'ятницю також торгувалися в плюсі, а упродовж трьох торгових сесій вони виросли на 5,0%. Торги акціями генеруючої компанії "Центренерго" 7 жовтня закрилися ростом котирувань на 2,2%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у п'ятницю, 7 жовтня, знизився на 1,20% - до 515,28 пункту. Загальний об'єм торгів склав 472 млн. грн.

Індекс Української біржі підвищився на 1,45% - до 1335,65 пункту. Загальний об'єм торгів склав 155 млн. грн., з них на терміновому ринку - 66,6 млн. грн.