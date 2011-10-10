Індекс WIGUKR за підсумками минулого тижня виріс на 0,8% - експерти

Індекс WIGUKR за підсумками минулого торгового тижня виріс на 0,8%.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, українські акції на Варшавській фондовій біржі у п'ятницю, 7 жовтня, відновлювали втрачені позиції. Внаслідок цього індекс WIGUKR виріс на 2,5%. Лідерами росту стали акції виробника цукру Astarta (+4,2%), які піднялися на 7,8% за три торгові сесії. Акції виробника соняшникової олії Kernel додали 7,8% у п'ятницю. Папери Coal Energy виросли на 2,2%, додавши 7,8% упродовж трьох торгових сесій.

Як повідомляють аналітики, на Лондонській фондовій біржі акції виробника курятини MHP у п'ятницю подорожчали на 13,4%. Торги акціями нафтогазової компанії Cadogan Petroleum 7 жовтня закрилися ростом котирувань на 9,0%. Папери цього емітента додали 16,2% за підсумками чотирьох торгових сесій.