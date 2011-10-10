Експерти: протягом всієї торговельної сесії в п'ятницю на ринках акцій панував негатив

Протягом практично всієї торговельної сесії в п`ятницю, 7 жовтня, на ринках акцій панував негатив, але після виходу даних щодо ринку праці США ситуація змінилася.

Про це йдеться в аналітичній огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, песимістичні настрої інвесторів у першій половині дня 7 жовтня були пов`язані зі зниженням агентством Moody`s рейтингів за борговими зобов`язаннями і депозитами 12 британських фінансових організацій і дев`яти португальських банків. Однак, падіння фондових індексів було стримано рішенням ЄЦБ і Банку Англії щодо пом`якшення грошово-кредитної політики, прийнятим напередодні. Зростання кількості робочих місць у несільськогосподарському секторі США склало 103 тис., що виявилося значно кращим за прогнози експертів, які очікували зростання всього на 50 тис. Рівень безробіття, в порівнянні з серпнем, не змінився - 9,1%.

Аналітики відзначають, що торги на вітчизняних фондових майданчиках у п`ятницю завершилися зі змішаною динамікою. Індекс Української біржі зріс. Серед акцій індексного кошика біржі лідерами зростання стали «Укртелеком» (+4,23%) і «Центренерго» (+2,18%). Зниження показали папери Стахановського вагонобудівного заводу (-1,63%) і "Азовсталі" (-0,66%).

За інформацією аналітиків, сьогодні публікуються дані по торговому балансу Німеччини, а також індекс довіри інвесторів Sentix. Фондові біржі США будуть закриті у зв`язку зі святкуванням Дня Колумба. Наступного тижня стартує сезон квартальної звітності в США, що може зробити сильний вплив на світові фондові індекси.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у п`ятницю, 7 жовтня, знизився на 1,20% - до 515,28 пункту. Загальний обсяг торгів склав 472 млн. грн.

Індекс Української біржі підвищився на 1,45% - до 1335,65 пункту. Загальний обсяг торгів склав 155 млн. грн., з них на терміновому ринку - 66,6 млн. грн.