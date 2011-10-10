Глобальні ринки акцій завершили минулий тиждень зростанням - експерт

Незважаючи на негативне закриття американських фондових індексів у п`ятницю, 7 жовтня, глобальні ринки акцій завершили минулий тиждень зростанням.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його інформацією, індекс акцій MSCI World за п`ять торгових сесій додав майже 5%, індекс акцій MSCI Emerging Markets - майже 4%. Лідером тижня став австралійський ALL ORDINARIES INDEX із зростанням 7,6%, аутсайдером - український індекс Української біржі зі зниженням на 7,4%.

Як зазначив П.ІЛЛЯШЕНКО, «прикордонні ринки акцій, до яких належить і Україна, в цілому демонстрували результати гірші, ніж у своїх більш розвинених колег. Ймовірно, таке вибіркове ставлення інвесторів до ризику пояснюється тим, що більшість гравців розцінюють поточне зростання ризикових активів лише як відскок».

На думку аналітика, тема європейської суверенно-боргової кризи минулого тижня поступилася місцем страхам «жорсткої посадки економіки Китаю» і публікації економічних даних зі США. Майбутній тиждень починається зміною «напрямку вітру».

П.ІЛЛЯШЕНКО вважає, що «після «гуртового» зниження рейтингів Італії та Іспанії агентством Fitch у п`ятницю і появи деталей плану порятунку банку Dexia, а також після рясних коментарів від європейських високопоставлених політиків протягом вихідних інвестори можуть згадати про скупчення невирішених проблем і відкритий європейський ящик Пандори. Так само як і повірити політикам в черговий «останній» раз».