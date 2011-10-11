Експерти: фондові індекси в понеділок трохи відіграли попередні втрати

У другій половині дня в понеділок, 10 жовтня, фондові індекси трохи відіграли попередні втрати на фоні обіцянки Ангели Меркель і Ніколя САРКОЗІ за підсумками переговорів, що відбулися 9 жовтня, узгодити ряд заходів щодо боротьби з кризою в єврозоні та розробити план рекапіталізації банків до кінця місяця.

Про це повідомляють аналітики інвестиційної групи «Сократ» в огляді, переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, підтримку ринку акцій в понеділок також зробили дані щодо профіциту торгового балансу Німеччини, який зріс до 13,8 млрд. євро, що перевершило очікування.

Як вважають аналітики, зовнішній фон для відкриття торгів на Українській біржі в понеділок склався досить неоднозначний. Біржі США, відкрившись ростом у п`ятницю під впливом більшого, ніж очікувалося, збільшення робочих місць в несільськогосподарському секторі, до завершення торгів перейшли в червону зону. Причиною негативу стала звістка про те, що рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту Іспанії та Італії.

На думку аналітиків, загалом понеділок був досить спокійний день в плані статистики. У США був вихідний у зв`язку зі святкуванням Дня Колумба, і яких-небудь статистичних даних тут опубліковано не було. Тому інвестори більше стежили за макроекономічною ситуацією в інших країнах.

Як відзначають аналітики, торги на українських майданчиках у понеділок завершилися зростанням. Серед акцій індексного кошика Української біржі лідерами зростання стали «Укрнафта» (+3,48%), «Райффайзен Банк Аваль» (+2,57%) і «Центренерго» (+2,31%). Гірше ринку завершили торги папери Стахановського вагонобудівного заводу (-1,81%).

За інформацією аналітиків, сьогодні будуть опубліковані індекс споживчої довіри в Японії, а також індекс споживчих цін в Греції та Португалії. У США сьогодні стартує сезон звітності за третій квартал, який традиційно розпочнеться з публікації фінансових результатів Alcoa Inc.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 10 жовтня, зріс на 0,46% - до 517,67 пункту. Загальний обсяг торгів склав 557 млн. 747 тис. грн.

Індекс Української біржі підвищився на 1,42% - до 1354,68 пункту. Загальний обсяг торгів склав 98 млн. 671 тис. грн., з них на терміновому ринку - 49 млн. 708 тис. грн.