Рівень активності на світовому ринку IPO у третьому кварталі знизився на 57%

У третьому кварталі 2011 року рівень активності на світовому ринку IPO знизився на 57%. Про це свідчить черговий огляд світових ринків IPO за III квартал, підготовлений компанією "Ернст енд Янг", який має в розпорядженні агентство.

На цей момент в цілому за квартал було проведено 284 угоди на загальну суму 28,5 млрд. дол.; показники у другому кварталі 2011 р. склали 383 угоди на суму 65,6 млрд. дол. (зниження по кількості - на 26%, а за об'ємом залученого капіталу - на 57%), а в третьому кварталі 2010 р. - 302 угоди на суму 52,5 млрд. дол. (зниження по кількості - на 6%, а за об'ємом залученого капіталу - на 46%). У третьому кварталі 2011 р. лише три угоди IPO перевищили планку в 1 млрд. дол. за об'ємом залучених коштів; при цьому середній розмір угоди на багатьох ринках скоротився порівняно з попереднім кварталом до 100 млн. дол. з 171 млн. дол. відповідно.

За даними аналітичного агентства Dealogic, у третьому кварталі 2011 року 22 угоди IPO були відкладені, а 49 відкликані порівняно відповідно з 20 і 76 у попередньому кварталі. Головною причиною послужила волатильність ринку. Незважаючи на це, у другому кварталі 2011 року приблизно 9 з 10 угод IPO на світовому ринку були проведені за цінами в межах або вище від спочатку заявленого діапазону, що аналогічно до стану справ у попередніх двох кварталах.

Керівник глобального підрозділу «Ернст енд Янг» з надання послуг на ринках стратегічного росту Марія ПІНЕЛЛІ зазначає: «Результати третього кварталу свідчать про сильний вплив боргової кризи у США та країнах єврозони на ринок IPO та на довіру як емітентів, так і інвесторів. При цьому існує багато чудових компаній, які прагнуть до публічного розміщення своїх акцій. Вони як і раніше розглядають IPO як засіб залучення капіталу і в очікуванні поліпшення кон'юнктури ринку продовжують підготовку до публічного розміщення своїх акцій".

«Нестабільність світової економіки вплинула на активність угод IPO на ринках Росії і інших країн СНД. Ряд проектів IPO в Росії та інших країнах СНД були відкладені, створивши справжню чергу з емітентів, готових вийти на біржу, як тільки на ринки повернеться упевненість" - каже керівник практики з надання послуг в галузі IPO в країнах СНД Аарон ДЖОНСОН.