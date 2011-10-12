ФДМУ виставив на продаж Ніжинський завод сільгоспмашинобудування

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив конкурс з продажу 99,996% акцій ПАТ «Ніжинський завод сільгоспмашинобудування».

Про це повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації".

Згідно з повідомленням, початкова вартість пакету акцій становить 11 млн. 272 тис. грн.

Конкурс з продажу акцій ПАТ відбудеться через 50 днів з дня його оголошення.

Довідка УНІАН. ПАТ «Ніжинський завод сільгоспмашинобудування» (м. Ніжин, Чернігівська обл.) спеціалізується на виробництві техніки і устаткування для сільського господарства і машинобудування. Обсяг виготовленої продукції за підсумками другого кварталу 2011 року становив 9 млн. 280 тис. грн., збиток - 3 млн. 938 тис. грн., дебіторська заборгованість - 2 млн. 438 тис. грн., кредиторська - 15 млн. 466 тис. грн.

Статутний фонд ПАТ «Ніжинський завод сільгоспмашинобудування» становить 11 млн. 271 тис. грн.