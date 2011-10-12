Конкурс з продажу 60,857% акцій Макіївського меткомбінату знову не відбувся

Оголошений Фондом державного майна України (ФДМУ) конкурс з продажу 60,857% державного пакету акцій ВАТ "Макіївський металургійний комбінат" знову не відбувся через відсутність заявок.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

Початкова вартість пакету акцій становила 215 млн. 533 тис. грн.

Згідно з фіксованими умовами конкурсу, інвестор, зокрема, мав погасити прострочену заборгованість товариства перед державою за кредитами, наданих під гарантії Кабміну, а також іншу прострочену заборгованість.

Покупець держпакету акцій меткомбінату також мав дотримуватися положень плану санації, затвердженого ухвалою Госпсуду Києва від 9 вересня 2004 року.

Нагадаємо, раніше ФДМУ неодноразово виставляв на продаж пакет акцій ВАТ "Макіївський металургійний комбінат", проте приватизаційні конкурси так і не відбулися у зв`язку з відсутністю заявок.

Довідка УНІАН. Основні засоби ВАТ «Макіївський металургійний комбінат» були передані для формування статутного капіталу ЗАТ «Макіївський металургійний завод» (ММЗ), засновником якого виступило ЗАТ «Макіївсталь».

Після об`єднання гірничо-металургійних активів ЗАТ «Смарт-холдинг» і ЗАТ «Систем Кепітал Менеджмент» ММЗ увійшов до Дивізіону стали і прокату групи «Метінвест».