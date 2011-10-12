Конкурс з продажу 60,857% акцій Макіївського меткомбінату знову не відбувся
Оголошений Фондом державного майна України (ФДМУ) конкурс з продажу 60,857% державного пакету акцій ВАТ "Макіївський металургійний комбінат" знову не відбувся через відсутність заявок.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.
Початкова вартість пакету акцій становила 215 млн. 533 тис. грн.
Згідно з фіксованими умовами конкурсу, інвестор, зокрема, мав погасити прострочену заборгованість товариства перед державою за кредитами, наданих під гарантії Кабміну, а також іншу прострочену заборгованість.
Покупець держпакету акцій меткомбінату також мав дотримуватися положень плану санації, затвердженого ухвалою Госпсуду Києва від 9 вересня 2004 року.
Нагадаємо, раніше ФДМУ неодноразово виставляв на продаж пакет акцій ВАТ "Макіївський металургійний комбінат", проте приватизаційні конкурси так і не відбулися у зв`язку з відсутністю заявок.
Довідка УНІАН. Основні засоби ВАТ «Макіївський металургійний комбінат» були передані для формування статутного капіталу ЗАТ «Макіївський металургійний завод» (ММЗ), засновником якого виступило ЗАТ «Макіївсталь».
Після об`єднання гірничо-металургійних активів ЗАТ «Смарт-холдинг» і ЗАТ «Систем Кепітал Менеджмент» ММЗ увійшов до Дивізіону стали і прокату групи «Метінвест».