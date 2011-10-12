Лідерами падіння на Українській біржі у вівторок стали акції Стахановського ВБЗ - експерти

Лідерами падіння на Українській біржі у вівторок, 11 жовтня, стали акції Стахановського вагонобудівного заводу.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Аналітики констатують, що вітчизняні фондові ринки у вівторок продемонстрували зниження котирувань. Акції Стахановського вагонобудівного заводу на Українській біржі в цей день впали на 7,7%, а за підсумками восьми торгових сесій вони втратили 23%. Папери Єнакіївського металургійного заводу (-4,2%) і «Райффайзен Банку Аваль» (-4,1%) на Українській біржі у вівторок також торгувалися в мінусі, втративши 15,4% і 9,7% відповідно з початку вересня.

За інформацією аналітиків, на Українській біржі у вівторок тільки акції «Стиролу» зросли на 1,3%, втративши 7,7% з початку вересня.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 11 жовтня, знизився на 0,46% - до 515,29 пункту. Загальний обсяг торгів склав 40 млн. 622 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 2,55% - до 1320,14 пункту. Загальний обсяг торгів склав 158 млн. 580 тис. грн., з них на терміновому ринку - 78 млн. 825 тис. грн.