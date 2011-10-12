ФДМУ почав інвентаризацію майна Чорноморського флоту

Фонд державного майна України (ФДМУ) з 6 жовтня 2011 р. спільно з представниками Російської Федерації почав інвентаризацію майна Чорноморського флоту.

Як повідомили в прес-службі ФДМУ, протягом 6-7 жовтня ц. р. працівниками регіонального відділення Фонду державного майна України в АРК та м. Севастополі, а також представниками російської сторони здійснена інвентаризація 100 об`єктів нерухомості.

Як зазначили в ФДМУ, фонд проводить інвентаризацію об`єктів нерухомості, які використовуються Чорноморським флотом Російської Федерації на підставі Угоди між Україною і РФ про параметри поділу Чорноморського флоту.