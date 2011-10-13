Фондові біржі країн БРІКС створили альянс

Фондові біржі ринків, що розвиваються, БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай і ПАР) оголосили про створення альянсу для залучення міжнародних інвесторів і підвищення ліквідності майданчиків.

Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті Московської міжбанківської валютної біржі (ММВБ), про це було оголошено на 51-х щорічних загальних зборах Всесвітньої федерації бірж (WFE) в Йоханнесбурзі.

До альянсу увійшли бразильська фондова біржа BM&F BOVESPA, російська біржа ММВБ (знаходиться в процесі інтеграції з Групою РТС), Корпорація бірж і клірингових організацій Гонконгу HKEx (Китай) і Фондова біржа Йоханнесбурга JSE (Південна Африка). Національна фондова біржа Індії (NSE) і Бомбейська фондова біржа (Індія) також підписали листи підтримки і мають намір долучитися до альянсу після завершення виконання усіх формальних вимог до учасників альянсу.

На першому етапі роботи альянсу біржі почнуть здійснювати крос-лістинг похідних фінансових інструментів на свої фондові індекси - країнні бенчмарки. Крос-лістинг планується ввести до червня 2012 року.

На другому етапі біржі-члени альянсу планують спільну роботу у розробці нових продуктів для крос-лістингу на відповідних біржах. "Продукти, які будуть створені на другому етапі також проходитимуть крос-лістинг і торгуватимуться в місцевих валютах, - заявив генеральний директор біржі BM&F BOVESPA Едемір ПІНТО. - Вони також дозволять інвесторам отримати зручний вихід на інші ринки, що розвиваються, через продукти, які пройшли місцевий лістинг".

Третій етап роботи альянсу може включати подальший розвиток спільних продуктів і розробку нових послуг.

"Окрім крос-лістингу, - підкреслює президент ММВБ Рубен АГАНБЕГЯН, - є і інші точки росту і розвитку альянсу. Наприклад, створення комбінованих спільних продуктів, які сприятимуть збільшенню ліквідності усіх ринків БРІКС і розумінню локальними інвесторами інших ринків».

За даними Всесвітньої федерації бірж (WFE), сукупна ринкова капіталізація компаній, чиї акції торгуються на шести біржових майданчиках БРІКС, перевищує 9 трлн. дол. А загальна кількість емітентів - 9,5 тис. компаній. За даними Futures Industry Association, за перше півріччя 2011 р. на долю шести бірж припало 18% світового об'єму торгів біржовими похідними фінансовими інструментами.