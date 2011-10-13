ФДМУ повторно виставив на продаж Горлівський машзавод, знизивши стартову ціну на 30%

Фонд державного майна України (ФДМУ) повторно оголосив конкурс з продажу 94,90% державного пакета акцій ВАТ "Горлівський машинобудівний завод".

Інформація про це обнародувана в офіційному виданні ФДМУ «Відомості приватизації» від 13 жовтня ц.р.

Згідно з повідомленням, початкова вартість пакета знижена на 30% – до 35 млн. 200 тис. грн. Конкурс відбудеться через 75 днів з дня публікації.

За інформацією Фонду держмайна, збитки підприємства за перше півріччя 2011 р. склали 1 млн. 300 тис. грн., дебіторська заборгованість – 122 млн. 223 тис. грн., кредиторська заборгованість – 165 млн. 533 тис. грн. Вартість активів підприємства склала 242 млн.190 тис. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Горлівський машинобудівний завод», що спеціалізується на виробництві гірничошахтного устаткування, сьогодні устаткування не виробляє. Раніше ВАТ надавало послуги компанії «Горлівський машинобудівник», створеної на його базі.

У липні 2001 року за рішенням Арбітражного суду Донецької області Горлівський машзавод і Авдіївський коксохімічний завод створили ЗАТ «Горлівський машинобудівник».

До статутного фонду «Горлівського машинобудівника» були передані основні активи (цехи та обладнання) Горлівського машзаводу, зокрема 6 механічних цехів, складальний, ливарний, ковальський, термічний цехи і цех металевих конструкцій, оцінені в 18,62 млн. грн.

ЗАТ «Горлівський машинобудівник» спеціалізується на виробництві очисних і прохідницьких комбайнів, стругових і скреперо-стругових установок.