ДКЦПФР внесла зміни до порядку переведення акцій з документарної форми

Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР) схвалила проект рішення, яким вносить зміни до порядку переведення випуску іменних акцій з документарної у бездокументну форму, повідомили УНІАН у прес-службі комісії.

За словами директора департаменту моніторингу ринку цінних паперів ДКЦПФР Олексія ТАРАСЕНКА, даний проект рішення визначає процедуру встановлення дати припинення ведення реєстру уповноваженим органом або уповноваженою особою емітента, а також деталізує інформацію, яка повинна міститися у рішенні і повідомленні про дематеріалізацію.

Крім того, регуляторний акт комісії детальніше описує порядок дій емітента, зберігача і депозитарію у разі ухвалення емітентом або зберігачем рішення про розірвання укладеного між ними договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, зареєстрованим у реєстрі власників іменних цінних паперів на дату припинення ведення реєстру, а також у разі припинення таким зберігачем професійної діяльності.

Також документ визначає порядок оформлення і депонування емітентом глобального сертифікату в депозитарії і термін проведення дематеріалізації акцій у депозитаріях і зберігачів.

Найближчим часом даний документ буде опублікований на офіційному сайті ДКЦПФР для отримання коментарів, думок і пропозицій від учасників ринку.