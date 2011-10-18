«Нафтогаз» передасть ФДМУ держпакети 48 облгазів

Кабінет міністрів України своєю постановою доручив НАК «Нафтогаз України» передати державні пакети акцій 48 підприємств з газопостачання і газифікації (міськ- і облгазів) із статутного капіталу компанії Фонду держмайна України (ФДМУ) для їх подальшої приватизації.

Відповідну постанову Кабміну (№1053 від 10 жовтня 2011 року) обнародувано на урядовому порталі.

Згідно з документом, держпакети акцій мають бути передані ФДМУ в місячний термін.

Як і у випадку з енергозабезпечуючими і енергогенеруючими компаніями, держава залишить у своїй власності 25%-й пакет акцій міськ- або облгазу.

При цьому там, де НАК «Нафтогаз України» належить менш як 25% акцій міськ- і облгазу, ці пакети реалізовуватимуться повністю.