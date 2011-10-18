Кабмін доручив «Нафтогазу» передати ФДМУ держпакети акцій 48 облгазів для приватизації

Кабінет міністрів України своєю постановою доручив НАК "Нафтогаз України" передати державні пакети акцій 48 підприємств з газопостачання і газифікації (міськ- і облгазів) зі статутного капіталу компанії Фонду держмайна України (ФДМУ) для їх подальшої приватизації.

Відповідна постанова Кабміну (№1053 від 10 жовтня 2011 року) оприлюднена на урядовому порталі.

Згідно з документом, держпакети акцій мають бути передані ФДМУ протягом місяця.

Як і у випадку з енергопостачальними та енергогенеруючими компаніями держава залишить у своїй власності 25%-ий пакет акцій міськ- чи облгазу.

При цьому там, де НАК "Нафтогаз України" належить менше 25% акцій міськ- і облгазу, ці пакети реалізовуватимуть повністю.